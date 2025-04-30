"Аль-Масира": американцы атаковали цели на севере Йемена

Днем 30 апреля канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в провинции Аль-Джафр, на севере Йемена.

Отметим, что именно из северных районов Йемена хуситы запускают ракеты и ударные БПЛА в сторону Израиля.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ранее командование армии Великобритании заявило о первом участии британской авиации в американских операциях против хуситов в Йемене.