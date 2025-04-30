В Иране казнен Мохсен Лангарнешин, признанный агентом "Мосада"

Юридическая система Исламской республики Иран сообщила о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного Мохсену Лангарнешину. Согласно сообщению, он был агентом израильской службы внешней разведки "Мосад".

Среди операций, в причастности к которым он был признан виновным, – убийство полковника подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Хасана Сайяда Ходаи в 2022 году. Офицер относился к подразделению 840, отвечавшем за диверсии против западных и израильских объектов, похищения и убийство диссидентов.

Лангарнешин был арестован в июле 2023 года. Правозащитные организации сообщали, что он подвергался пыткам, в том числе психологическим и под сильным давлением дал признательные показания. 29 апреля он был переведен в одиночное заключение перед повешением в тюрьме города Карадж.