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Ближний Восток

В Иране казнен Мохсен Лангарнешин, признанный агентом "Мосада"

Иран
время публикации: 30 апреля 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 13:20
В Иране казнен Мохсен Лангарнешин, признанный агентом "Мосада"
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Юридическая система Исламской республики Иран сообщила о приведении в исполнение смертного приговора, вынесенного Мохсену Лангарнешину. Согласно сообщению, он был агентом израильской службы внешней разведки "Мосад".

Среди операций, в причастности к которым он был признан виновным, – убийство полковника подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Хасана Сайяда Ходаи в 2022 году. Офицер относился к подразделению 840, отвечавшем за диверсии против западных и израильских объектов, похищения и убийство диссидентов.

Лангарнешин был арестован в июле 2023 года. Правозащитные организации сообщали, что он подвергался пыткам, в том числе психологическим и под сильным давлением дал признательные показания. 29 апреля он был переведен в одиночное заключение перед повешением в тюрьме города Карадж.

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