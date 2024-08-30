На Синае вспыхнула драка между местными жителями и группой израильских арабов

В Табе, небольшом курортном городе южного Синая, расположенном около египетско-израильской границы, вспыхнула драка между местными жителями и группой израильских арабов.

Как сообщает "Исраэль а-Йом" со ссылкой на египетские источники, конфликт произошел в отеле "Хилтон", при этом сотрудники отеля вступили в драку с постояльцами. Драка сопровождалась поножовщиной.

Пятеро израильтян получили легкие ранения и были доставлены в Израиль. По имеющимся данным, речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.