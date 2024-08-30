ХАМАС призвал Рамаллу освободить "политических заключенных"

В четверг, 29 августа, Исламское движение сопротивления (ХАМАС) распространило заявление, в котором призвало власти Палестинской автономии освободить из тюрем "политических заключенных", чтобы они могли присоединиться к борьбе с "сионистским врагом".

ХАМАС осудил кампанию "политических арестов", проводимую в последние дни службой безопасности ПА в районе Шхема. ХАМАС также обвинил власти ПА в распространении клеветы в отношении "героев сопротивления" с целью их "морального убийства".

"В то время, когда усиливается агрессия Израиля на Западном берегу, власти ПА наносят удар по нашей "теплице" и палестинской общественной структуре, продолжая аресты, которые оскорбляют память о жертвах нашего народа", – говорится в заявлении, которое опубликовали многие палестинские СМИ, в том числе выходящие на Западном берегу.