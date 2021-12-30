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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 декабря 2021 г., 12:23

В Иране осуществлен запуск космической ракеты с тремя спутниками

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иране осуществлен запуск космической ракеты с тремя спутниками

Государственное телевидение Ирана сообщило о запуске космической ракеты, на борту которой находились три орбитальных аппарата. Из сообщения неясно, были ли спутники выведены на орбиту. Не называется и дата запуска.

Представитель министра обороны Ахмад Хосейни сообщил, что речь идет о ракете-носителе "Симург", а запуск трех аппаратов одновременно осуществляется Ираном впервые.

США и их союзники отмечают, что осуществляемые режимом аятолл космические запуски – испытания разрабатываемых Тегераном межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. Иран отвергает эти обвинения.


27 декабря в Вене возобновились переговоры о возвращении к ядерным соглашениям 2015 года. США выступают за внесение в них поправок, ограничивающие и ракетные разработки. Иран выступает категорически против.

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