Израиль впустит 10000 палестинцев в рамках воссоединения семей
Палестинский министр по делам гражданской администрации Хусейн аш-Шейх сообщил, что в рамках воссоединения семей израильское правительство согласилось впустить в Израиль 10000 палестинцев.
Он отметил, что это уже вторая группа палестинцев, получившая в последнее время возможность переехать в Израиль. В августе 2021 года разрешение воссоединиться с близкими получили 5000 арабских жителей Иудеи, Самарии и сектора Газы.
Цитирующая аш-Шейха панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" напоминает, что заявление было сделано вскоре после встречи председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса и министра обороны Израиля Бени Ганца.
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