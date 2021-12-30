Ливанские таможенники конфисковали 9000000 таблеток амфетамина

Министерство внутренних дел Ливана сообщило, что ливанские таможенники предотвратили доставку в одну из стран Персидского залива девяти миллионов таблеток амфетамина. Несколько человек арестованы по подозрению в контрабанде наркотиков.

Глава ведомства Бассам Маулауи отказался предоставлять дополнительные подробности, но сказал, что перед следствием поставлена задача установить, где и кем были произведены наркотики. "Мы заверяем наших граждан и наших друзей в Заливе, что Ливан серьезно относится к борьбе с контрабандой каптагона", - сказал он.

Согласно публикациям СМИ, наркотики были обнаружены в порту Бейрута в грузе апельсинов, предназначавшихся для Кувейта. Напомним, что летом 2021 года Саудовская Аравия запретила импорт ливанской сельскохозяйственной продукции после того, как крупная партия каптагона была обнаружена в грузе прибывших из Ливана фруктов.