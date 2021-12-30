Путин и Аббас поздравили друг друга с Новым годом

Президент России Владимир Путин и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас провели 30 декабря телефонный разговор. Как сообщила пресс-служба Кремля, политики тепло поздравили друг друга с Новым годом. Агентство Maan уточняет, что и с рождеством.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двусторонних отношений. Речь шла и о необходимости возобновления палестино-израильского мирного процесса под эгидой Международного квартета.

Аббас призвал собеседника содействовать прекращению односторонних поселенческих действий Израиля, подчеркнув, что экономическое развитие и сотрудничество в сфере безопасности не может быть заменой политическому процессу.