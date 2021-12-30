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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 декабря 2021 г., 13:35

ЦСБ ПА: в мире насчитывается 14 млн палестинцев, рождаемость сокращается

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦСБ ПА: в мире насчитывается 14 млн палестинцев, рождаемость сокращается

Накануне наступления нового 2022 года Центральное статистическое бюро Палестинской администрации опубликовало данные о численности палестинцев в мире. В это число ПА включает и израильских арабов.

По данным статистиков, всего в мире насчитывается 14 миллионов палестинцев. 5,3 миллиона ПА определяет как жителей "палестинского государства", то есть Иудеи, Самарии, сектора Газы и Восточного Иерусалима. 2,1 миллиона из них – жители сектора.

1,7 миллиона человек – израильские арабы, которых ЦСБ называет "палестинцами 1948 года". Почти семь миллионов палестинцев проживают в диаспоре: 6,3 миллиона в арабских странах, еще 750000 – за их пределами.


38% жителей палестинских территорий младше 14 лет, всего 3% – старше 65 лет. Средняя палестинка рожает четырех детей, а не пятерых, как в 1999 году. Сократилась и численность семьи – пять человек, а не шесть, как в 2000 году.

По данным ЦСБ, "израильские оккупанты" снесли в 2020 году 975 палестинских домов – на 45% больше, чем годом ранее. В 151 поселении проживают 700000 евреев. В израильских тюрьмах содержится 4650 палестинцев – можно предположить, что этот показатель израильских арабов не включает.

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