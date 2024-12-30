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Ближний Восток

Сын духовного лидера "Братьев-мусульман" арестован в Ливане по ордеру Интерпола

Ливан
Египет
время публикации: 30 декабря 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 07:56
Сын духовного лидера "Братьев-мусульман" арестован в Ливане по ордеру Интерпола
Issam Rimawi/Flash90

Сын духовного лидера "Братьев-мусульман" Юсуфа аль-Кардауи Абдель-Рахман аль-Кардауи был накануне задержан ливанскими властями по запросу Интерпола.

Как сообщил генеральный прокурор Ливана Джамаль аль-Хаджар, в Интерпол был подан запрос Советом министров внутренних дел арабских стран при ЛАГ с требованием ареста Абдель-Рахмана аль-Кардауи в связи с вынесенным египетским судом приговором за подстрекательство к насилию и террору.

В понедельник задержанный будет допрошен в Общей службе безопасности Ливана, после чего Египет должен будет прислать запрос о его экстрадиции для рассмотрения ливанскими властями.

После ареста сына духовного лидера "Братьев-мусульман" активисты организации начали массированную кампанию с требованием его освобождения.

Как сообщает "Аль-Арабия", сын аль-Кардауи въехал в Ливан из Сирии по турецкому паспорту. "Братья-мусульмане" оказывают давление на правительство Турции с требованием вмешаться и предпринять усилия для освобождения Абдель-Рахмана аль-Кардауи, поскольку он обладает гражданством Турции.

В Сирию аль-Кардауи отправился с коротким визитом для участия в праздновании свержения режима Башара Асада. Он опубликовал из Сирии видео, в котором оскорбительно отзывался о Египте и нескольких странах Персидского залива.

Ближний Восток
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