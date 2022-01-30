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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 января 2022 г., 08:37

США лишили Египет 130 млн военной помощи

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США лишили Египет 130 млн военной помощи

Администрация США лишила Египет военной помощи на сумму 130 миллионов долларов – вскоре после того, как две страны заключили контракт на поставку транспортных самолетов и радарных установок на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Причиной этого решения стали нарушения египетской стороной прав человека. Согласно сообщению государственного департамента, Египет не отвечает некоторым критериям, необходимым для получения этой помощи. Средства будут использованы на другие программы.

Египет – один из крупнейших получателей американской военной помощи. Примечательно, что в заявлении о том, что Каир не получит 130 миллионов долларов, сделка на сумму 2,5 миллиарда долларов вообще не упоминалась.


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