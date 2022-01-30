Президент Герцог на переговорах с шейхом Мухаммадом: "Мы подаем пример всему миру"

Президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты, провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом. Как отмечается, встреча, продолжавшаяся два часа, проходила в сердечной атмосфере.

Герцог поблагодарил собеседника за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений, отметив, что к их углублению стремятся и израильские граждане. "Мой визит – отражение израильской мечты о мире, о том, что эти веяния коснутся всего региона", - сказал он.

Глава государства отметил, что Израиль и ОАЭ – самые развитые страны Ближнего Востока, достигшие очень многого, несмотря на то, что начали практически с нуля. "Мы с вами даем всему миру пример, как строить государство, стремящееся в будущее. Мы демонстрируем, что есть другой путь – путь партнерства и мира", - заявил президент.

Шейх Мухаммад поблагодарил Израиль за поддержку после удара террористов по объектам гражданской инфраструктуры ОАЭ. Он назвал успешным недавний визит в Эмираты премьер-министра Нафтали Беннета, отметив, что обе страны стремятся к расширению отношений.

В программе визита Герцога – открытие Дня Израиля на международной выставке EXPO 2020. Наследник престола Абу-Даби выразил уверенность, что это также укрепит отношения двух стран. Мирный договор он назвал историческим событием, принесшим надежду на мир региону, пострадавшему от войн.