Иерусалим:
5 - 11°
Тель-Авив:
7 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 января 2022 г., 14:44

Президент Герцог на переговорах с шейхом Мухаммадом: "Мы подаем пример всему миру"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты, провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом. Как отмечается, встреча, продолжавшаяся два часа, проходила в сердечной атмосфере.

Герцог поблагодарил собеседника за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений, отметив, что к их углублению стремятся и израильские граждане. "Мой визит – отражение израильской мечты о мире, о том, что эти веяния коснутся всего региона", - сказал он.

Глава государства отметил, что Израиль и ОАЭ – самые развитые страны Ближнего Востока, достигшие очень многого, несмотря на то, что начали практически с нуля. "Мы с вами даем всему миру пример, как строить государство, стремящееся в будущее. Мы демонстрируем, что есть другой путь – путь партнерства и мира", - заявил президент.

Шейх Мухаммад поблагодарил Израиль за поддержку после удара террористов по объектам гражданской инфраструктуры ОАЭ. Он назвал успешным недавний визит в Эмираты премьер-министра Нафтали Беннета, отметив, что обе страны стремятся к расширению отношений.

В программе визита Герцога – открытие Дня Израиля на международной выставке EXPO 2020. Наследник престола Абу-Даби выразил уверенность, что это также укрепит отношения двух стран. Мирный договор он назвал историческим событием, принесшим надежду на мир региону, пострадавшему от войн.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:44 Президент Герцог на переговорах с шейхом Мухаммадом: "Мы подаем пример всему миру"
13:03 Отчет ООН: в боях погибли 2000 мобилизованных хуситами детей
12:41 В Хасаке возобновились бои между курдами и боевиками ИГ
10:15 Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл в ОАЭ
08:37 США лишили Египет 130 млн военной помощи
16:31 В Газе из СИЗО сбежал заключенный, подозреваемый в передаче Израилю сведений о туннелях ХАМАСа
09:18 Аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке, поврежден самолет
20:25 Ливанец, ограбивший банк, чтобы вернуть свои деньги, стал национальным героем
19:05 Американцам рекомендовано не ездить в ОАЭ из-за угрозы атак с применением дронов
13:51 Иорданские военные сообщили о ликвидации 27 контрабандистов
Загрузка...