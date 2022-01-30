Отчет ООН: в боях погибли 2000 мобилизованных хуситами детей

На рассмотрение Совета безопасности ООН передан подготовленный группой экспертов отчет, обвиняющий хуситов в массовом задействовании детей в военных действиях в Йемене. Согласно документу, погибли около 2000 мобилизованных хуситами несовершеннолетних.

Авторы отчета констатируют, что в военных действиях на стороне шиитов участвуют тысячи детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Их мобилизуют через летние лагеря, действующие, в том числе, и при мечетях.

"Детей учат кричать лозунги хуситов "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победу исламу". Известны случаи, когда их с семи лет учат чистить автоматы и укрываться при ракетных обстрелах", - говорится в документе.

В отчете также сообщается, что хуситы получают вооружения и их комплектующие из Европы, Азии и с Ближнего Востока при помощи сети подставных компаний. В то же время эксперты ООН избегают прямых обвинений в адрес поддерживающего хуситов Ирана.