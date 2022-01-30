В Хасаке возобновились бои между курдами и боевиками ИГ
Несмотря на заявления лидеров Сирийских демократических сил об окончании операции против захвативших местную тюрьму боевиков террористической группировки "Исламское государство", бои в Хасаке продолжаются.
Организация The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что несколько джихадистов взяли в заложники чиновника и трех мирных жителей и укрепились в доме, расположенном рядом с тюрьмой. Курдские ополченцы смогли освободить заложников, убив трех боевиков ИГ.
Напомним, что 20 января крупные силы боевиков смогли прорваться на территорию расположенной на северо-востоке Сирии тюрьмы, где содержались тысячи их товарищей по оружию. Это стало самой крупной операцией ИГ после ликвидации в 2019 году самопровозглашенного "халифата".
Курдам, действовавшим при поддержке ВВС западной коалиции, после недельных боев установить контроль над тюрьмой. Командование СДС сообщало о 3500 взятых в плен джихадистов – как участников операции, так и заключенных тюрьмы.
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