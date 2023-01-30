SOHR: в результате удара по иранской колонне на сирийско-ираской границе убиты семь "иностранцев"
Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате удара беспилотников по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе, в районе города Аль-Букамаль вечером 29 января были убиты семь иностранцев (не граждан Сирии).
По данным SOHR, была атакована иранская колонна с оружием, при этом грузовики были замаскированы под рефрижераторы для перевозки продуктов питания.
SOHR считает, что атака была осуществлена Израилем или коалиционными силами (то есть США).
Ранее SOHR сообщал, что колонна включала шесть грузовиков-рефрижераторов. Все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения.
Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что колонна состояла из 25 грузовиков. В районе были слышны как минимум три сильных взрыва. По данным этого источника, колонна принадлежала проиранским соединениям. Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие.
На сирийско-иракской границе подверглась удару с воздуха колонна грузовиков