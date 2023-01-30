SOHR: в результате удара по иранской колонне на сирийско-ираской границе убиты семь "иностранцев"

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате удара беспилотников по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе, в районе города Аль-Букамаль вечером 29 января были убиты семь иностранцев (не граждан Сирии).

По данным SOHR, была атакована иранская колонна с оружием, при этом грузовики были замаскированы под рефрижераторы для перевозки продуктов питания.

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SOHR считает, что атака была осуществлена Израилем или коалиционными силами (то есть США).

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Ранее SOHR сообщал, что колонна включала шесть грузовиков-рефрижераторов. Все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения.

Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что колонна состояла из 25 грузовиков. В районе были слышны как минимум три сильных взрыва. По данным этого источника, колонна принадлежала проиранским соединениям. Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие.