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    Ближний Восток

    SOHR: в результате удара по иранской колонне на сирийско-ираской границе убиты семь "иностранцев"

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    SOHR: в результате удара по иранской колонне на сирийско-ираской границе убиты семь
    SOHR/Соцсети

    Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате удара беспилотников по колонне грузовиков на сирийско-иракской границе, в районе города Аль-Букамаль вечером 29 января были убиты семь иностранцев (не граждан Сирии).

    По данным SOHR, была атакована иранская колонна с оружием, при этом грузовики были замаскированы под рефрижераторы для перевозки продуктов питания.

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    SOHR считает, что атака была осуществлена Израилем или коалиционными силами (то есть США).

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    Ранее SOHR сообщал, что колонна включала шесть грузовиков-рефрижераторов. Все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения.

    Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что колонна состояла из 25 грузовиков. В районе были слышны как минимум три сильных взрыва. По данным этого источника, колонна принадлежала проиранским соединениям. Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    На сирийско-иракской границе подверглась удару с воздуха колонна грузовиков
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