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Ближний Восток

Представитель "Хизбаллы": "Ответом на вторжение в Ливан станет отправка наших бойцов в Галилею"

время публикации: 30 июля 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 30 июля 2024 г., 14:33
Представитель "Хизбаллы": "Ответом на вторжение в Ливан станет отправка наших бойцов в Галилею"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует высокопоставленного представителя террористической группировки "Хизбалла", который заявил, что "силы сопротивления" готовы отразить потенциальный израильский удар по ливанской территории.

Он также выразил сомнения в том, что Израиль начнет наземную операцию в Ливане, подчеркнув при этом: "Любое вражеское вторжение в Ливан даст нам основание, чтобы отправить бойцов в Галилею".

По его словам, международные эмиссары пытались убедить "Хизбаллу" оставить без ответа ожидаемый израильский удар, но эти просьбы были отвергнуты. Представитель террористов сказал, что группировка относится к израильским угрозам со всей серьезностью.

В качестве потенциальных целей для удара "Хизбаллы" он назвал военные объекты в Хайфе, на Голанских высотах, а также базу ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине. Отметим, что ранее группировка опубликовала сделанные дроном видеозаписи Хайфы, Голан и базы ВВС.

Напомним: несмотря на все улики, "Хизбалла" заявляет о непричастности к ракетному обстрелу Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 друзских детей. Израиль обещает нанести по группировке мощный удар.

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