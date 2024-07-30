Представитель "Хизбаллы": "Ответом на вторжение в Ливан станет отправка наших бойцов в Галилею"

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует высокопоставленного представителя террористической группировки "Хизбалла", который заявил, что "силы сопротивления" готовы отразить потенциальный израильский удар по ливанской территории.

Он также выразил сомнения в том, что Израиль начнет наземную операцию в Ливане, подчеркнув при этом: "Любое вражеское вторжение в Ливан даст нам основание, чтобы отправить бойцов в Галилею".

По его словам, международные эмиссары пытались убедить "Хизбаллу" оставить без ответа ожидаемый израильский удар, но эти просьбы были отвергнуты. Представитель террористов сказал, что группировка относится к израильским угрозам со всей серьезностью.

В качестве потенциальных целей для удара "Хизбаллы" он назвал военные объекты в Хайфе, на Голанских высотах, а также базу ВВС "Рамат Давид" в Изреэльской долине. Отметим, что ранее группировка опубликовала сделанные дроном видеозаписи Хайфы, Голан и базы ВВС.

Напомним: несмотря на все улики, "Хизбалла" заявляет о непричастности к ракетному обстрелу Мадждаль-Шамса, в результате которого погибли 12 друзских детей. Израиль обещает нанести по группировке мощный удар.