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Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" о ситуации в Газе: "Остановить Израиль, даже военным путем"

Газа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 30 июля 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 22:29
Генсек "Хизбаллы" о ситуации в Газе: "Остановить Израиль, даже военным путем"
"Аль-Манар"

Генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с обращением по случаю первой годовщины ликвидации ЦАХАЛом высокопоставленного командира группировки Фуада Шукра.

Касем назвал разоружение "Хизбаллы" внутренним делом Ливана, заявив, что Израиль требует этого, что затем оккупировать дополнительные ливанские территории. По его словам, Израиль, наряду с "Исламским государством", представляет угрозу самому существованию Ливана.

"Ни одно преступление в мире не может сравниться с тем, что творит Израиль в Газе, при поддержке США. Где арабы? Где мир? Где правозащитники? Хватит выступать с осуждениями – нужны конкретные шаги. Мир должен остановить Израиль, даже военным путем", – добавил он.

Ближний Восток
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