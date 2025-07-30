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Ближний Восток

"Аль-Хадат": "Хизбалла" ожидает возобновления войны с Израилем и готовит размещение беженцев

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:57
"Аль-Хадат": "Хизбалла" ожидает возобновления войны с Израилем и готовит размещение беженцев
AP Photo/Bilal Hussein

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" готовится к новому столкновению с Израилем. Как сообщает саудовское издание "Аль-Хадат", группировка обратилась к главам местных властей на севере и на юге Ливана с просьбой подготовить помещения для возможного размещения беженцев.

По данным издания, представители группировки попросили подготовить мечети и общественные залы для размещения гражданских в случае эскалации конфликта. В рамках подготовки "Хизбалла" также разместила в этих районах логистическое оборудование.

Параллельно с этим в начале недели "Хизбалла" повысила уровень военной готовности, приказав своим активистам быть готовыми к любому сценарию. Ранее группировка впервые прекратила финансирование выплат семьям погибших боевиков, назвав это решение предварительным шагом к возможной эскалации.

Ближний Восток
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