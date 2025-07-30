"Аль-Хадат": "Хизбалла" ожидает возобновления войны с Израилем и готовит размещение беженцев

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" готовится к новому столкновению с Израилем. Как сообщает саудовское издание "Аль-Хадат", группировка обратилась к главам местных властей на севере и на юге Ливана с просьбой подготовить помещения для возможного размещения беженцев.

По данным издания, представители группировки попросили подготовить мечети и общественные залы для размещения гражданских в случае эскалации конфликта. В рамках подготовки "Хизбалла" также разместила в этих районах логистическое оборудование.

Параллельно с этим в начале недели "Хизбалла" повысила уровень военной готовности, приказав своим активистам быть готовыми к любому сценарию. Ранее группировка впервые прекратила финансирование выплат семьям погибших боевиков, назвав это решение предварительным шагом к возможной эскалации.