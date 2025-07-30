Ливанский главнокомандующий: "Единству Ливана угрожают Израиль и террор"

Командующий вооруженными силами Ливана Рудольф Хейкал выступил на мероприятии, посвященном 80-й годовщине создания ливанской армии. Он заявил, что военные продолжают распространять власть государства на все его территории, добиваясь выполнения резолюции №1701.

"Ливану приходится противостоять двух угрозам, тесно связанным между собой. Прежде всего, это угроза, исходящая от внешнего врага – Израиля. Вторая – террор, подрывающий национальное единство. Эти вызовы требуют ответственности всех сторон, без чего сложно преодолеть нынешний этап", – добавил он.