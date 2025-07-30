x
30 июля 2025
|
последняя новость: 12:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 12:31
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ливанский главнокомандующий: "Единству Ливана угрожают Израиль и террор"

время публикации: 30 июля 2025 г., 11:53 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 11:53
Джозеф Аун (справа) с главнокомандующим ливанской армией генералом Рудольфом Хейкалом
Departamento de Prensa de la Presidencia Libanesa via AP

Командующий вооруженными силами Ливана Рудольф Хейкал выступил на мероприятии, посвященном 80-й годовщине создания ливанской армии. Он заявил, что военные продолжают распространять власть государства на все его территории, добиваясь выполнения резолюции №1701.

"Ливану приходится противостоять двух угрозам, тесно связанным между собой. Прежде всего, это угроза, исходящая от внешнего врага – Израиля. Вторая – террор, подрывающий национальное единство. Эти вызовы требуют ответственности всех сторон, без чего сложно преодолеть нынешний этап", – добавил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook