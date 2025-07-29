"Напоминает катастрофу в Эфиопии": опубликован новый отчет о голоде в Газе

Отчет, опубликованный действующей под эгидой ООН инициативой "Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности", утверждает, что Израиль ввел крайне жесткие меры по ограничению доступа продовольствия в сектор Газы, обрекая значительную часть населения на голод.

Согласно документу, населению требуется 62000 тонн продовольствия в месяц. Однако в марте и апреле продовольствие вообще не прибывало в Газу, в мае было ввезено 19900 тонн, а в июне – 37800 тонн.

"В этом веке мы не видели ничего подобного. Это напоминает катастрофы, происшедшие в прошлом веке в Эфиопии и Биафре. Необходимы незамедлительные действия", – заявил директор Всемирной продовольственной программы по чрезвычайным ситуациям Росс Смит.

"Отчет подтверждает то, чего мы боялись: Газа на пороге голода. Это факты – и они неопровержимы. Палестинцы в Газе переживают гуманитарную катастрофу эпического масштаба. Это не предупреждение, а реальность, которая разворачивается на наших глазах", – сообщил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш.