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Ближний Восток

"Напоминает катастрофу в Эфиопии": опубликован новый отчет о голоде в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 29 июля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 22:33
"Напоминает катастрофу в Эфиопии": опубликован новый отчет о голоде в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Отчет, опубликованный действующей под эгидой ООН инициативой "Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности", утверждает, что Израиль ввел крайне жесткие меры по ограничению доступа продовольствия в сектор Газы, обрекая значительную часть населения на голод.

Согласно документу, населению требуется 62000 тонн продовольствия в месяц. Однако в марте и апреле продовольствие вообще не прибывало в Газу, в мае было ввезено 19900 тонн, а в июне – 37800 тонн.

"В этом веке мы не видели ничего подобного. Это напоминает катастрофы, происшедшие в прошлом веке в Эфиопии и Биафре. Необходимы незамедлительные действия", – заявил директор Всемирной продовольственной программы по чрезвычайным ситуациям Росс Смит.

"Отчет подтверждает то, чего мы боялись: Газа на пороге голода. Это факты – и они неопровержимы. Палестинцы в Газе переживают гуманитарную катастрофу эпического масштаба. Это не предупреждение, а реальность, которая разворачивается на наших глазах", – сообщил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Ближний Восток
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