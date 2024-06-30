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Ближний Восток

ЛАГ объявила, что больше не считает "Хизбаллу" террористической организацией

время публикации: 30 июня 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 15:36
ЛАГ объявила, что больше не считает "Хизбаллу" террористической организацией
AP Photo/Amr Nabil

Лига арабских государств больше не считает "Хизбаллу" террористической организацией, заявил помощник генсека ЛАГ Хусам Заки.

Заки сказал, что ЛАГ приняла решение исключить "Хизбаллу" из списка террористических организаций, так как она "играет важную роль в нынешней политике и будущем Ливана"

Напомним, что "Хизбалла" была признана ЛАГ террористической организацией 19 ноября 2017 года на экстренной сессии, созванной тогда по инициативе Саудовской Аравии. Ливан и Ирак не участвовали в голосовании.

Отметим, что Саудовская Аравия и ее союзники по Совету взаимодействия государств Персидского залива объявили "Хизбаллу" террористической организацией еще в 2013 году.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 ноября 2017

ЛАГ объявила "Хизбаллу" террористической группировкой