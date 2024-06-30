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Ближний Восток

Саудовская Аравия призвала граждан немедленно покинуть Ливан

время публикации: 30 июня 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 10:57
Саудовская Аравия призвала граждан немедленно покинуть Ливан
AP Photo/Hussein Malla

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте распространило сообщение, в котором призвало граждан королевства немедленно покинуть Ливан. Ранее так же поступило несколько западных и арабских стран, в том числе Германия и Кувейт.

Как передает агентство SPA, призыв объясняется развитием ситуации на юге Ливана. Оно напоминает, что власти Саудовской Аравии еще раньше запретили гражданам королевства поездк в Ливан.

Ближний Восток
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