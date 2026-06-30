В Иране в ДТП погиб высокопоставленный офицер ВМС КСИР

Иранские СМИ сообщили о гибели в результате ДТП Мохаммада Акбар-Заде, высокопоставленного офицера военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции".

Судя по имеющимся данным, Акбар-Заде, занимавший должность заместителя по политическим вопросам представительства верховного лидера при ВМС КСИР, погиб после того, как его автомобиль перевернулся на трассе в провинции Керман. Причины и обстоятельства аварии расследуются.

Мохаммад Акбар-Заде считался одним из заметных представителей военно-морского командования КСИР, формулировавших иранский подход к Ормузскому проливу. В мае агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщало, что именно он заявил о фактическом расширении иранского определения Ормузского пролива.