Иран заявил о продвижении переговоров с Оманом о сборах в Ормузском проливе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран продвигается в переговорах с Оманом по вопросу взимания сборов в Ормузском проливе. Ранее он утверждал, что по этому вопросу было достигнуто "понимание" с Маскатом.

По данным иранских государственных СМИ, в ближайшие два дня в Катаре будет находиться "делегация экспертов" из Ирана. При этом Гариб-Абади подчеркнул, что цель поездки не связана со встречей с американскими представителями, которые также должны прибыть в Катар.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Заявления Тегерана прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности вокруг свободы судоходства в регионе.