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Ближний Восток

Иран заявил о продвижении переговоров с Оманом о сборах в Ормузском проливе

Иран
Война с Ираном
Оман
время публикации: 30 июня 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 05:40
Иран заявил о продвижении переговоров с Оманом о сборах в Ормузском проливе
AP Photo/Asghar Besharati

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран продвигается в переговорах с Оманом по вопросу взимания сборов в Ормузском проливе. Ранее он утверждал, что по этому вопросу было достигнуто "понимание" с Маскатом.

По данным иранских государственных СМИ, в ближайшие два дня в Катаре будет находиться "делегация экспертов" из Ирана. При этом Гариб-Абади подчеркнул, что цель поездки не связана со встречей с американскими представителями, которые также должны прибыть в Катар.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Заявления Тегерана прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности вокруг свободы судоходства в регионе.

Ближний Восток
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