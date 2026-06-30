На западе Ирана убиты двое бойцов КСИР

Два бойца "Корпуса стражей исламской революции" были застрелены в районе Керманшаха на западе Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение. Еще два человека получили ранения.

Иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой". Подробности нападения, имена погибших и информация о возможных нападавших пока не публикуются.

Керманшах находится на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. В последние месяцы иранские власти неоднократно сообщали о нападениях на силовиков и объекты безопасности в этом районе.