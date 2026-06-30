x
30 июня 2026
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 09:32
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На западе Ирана убиты двое бойцов КСИР

Иран
КСИР
время публикации: 30 июня 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 08:25
На западе Ирана убиты двое бойцов КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Два бойца "Корпуса стражей исламской революции" были застрелены в районе Керманшаха на западе Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение. Еще два человека получили ранения.

Иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой". Подробности нападения, имена погибших и информация о возможных нападавших пока не публикуются.

Керманшах находится на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком. В последние месяцы иранские власти неоднократно сообщали о нападениях на силовиков и объекты безопасности в этом районе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2026

В Иране в ДТП погиб высокопоставленный офицер ВМС КСИР