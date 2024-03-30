"Аль-Манар": израильский дрон атаковал машину UNIFIL. ЦАХАЛ опроверг эту информацию
время публикации: 30 марта 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 13:08
Ливанский телеканал "Аль-Манар", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильский беспилотник атаковал автомобиль Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в районе деревни Рамиш на юге Ливана.
По данным "Аль-Манар", в машине находились трое офицеров (из Чили, Австралии и Норвегии) и переводчик-ливанец. Все четверо получили ранения, один из раненых – в тяжелом состоянии.
Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что Армия обороны Израиля не имеет отношения к этому инциденту.
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