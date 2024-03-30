"Аль-Манар": израильский дрон атаковал машину UNIFIL. ЦАХАЛ опроверг эту информацию

Ливанский телеканал "Аль-Манар", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что израильский беспилотник атаковал автомобиль Временных сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL) в районе деревни Рамиш на юге Ливана.

По данным "Аль-Манар", в машине находились трое офицеров (из Чили, Австралии и Норвегии) и переводчик-ливанец. Все четверо получили ранения, один из раненых – в тяжелом состоянии.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что Армия обороны Израиля не имеет отношения к этому инциденту.