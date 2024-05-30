Йеменские СМИ сообщили об авиаударах по международному аэропорту Саны

Йеменские СМИ сообщают о взрывах, "сотрясающих" Санц. По данным сайта Yemen Net, самолеты американо-британской коалиции нанесли удары по международному аэропорту Саны, а также по целям рядом с портом Ходейда.

Телеканал "Аль-Масира", связанный с хуситами, передал, что удары наносились также по самой столице.

Атаки на объекты хуситов были осуществлены после заявления лидера группировки "Ансар Аллах" Абделя Малика аль-Хуси, в котором он объявил о начале "четвертой фазы" операции и угрожал увеличить интенсивность атак на суда и расширить список целей своей группировки.

В этом заявлении аль-Хуси подвел краткие итоги "первых трех этапов операции". Он заявил, что с ноября 2023 года были атакованы 129 судов. Только на этой неделе целями хуситов стали десять судов, связанных с США, Великобританией и Израилем. Операции проводились в Красном, Средиземном и Аравийском морях, а также в Индийском океане.