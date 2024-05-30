Хаменеи принял в Тегеране Асада: "Иран и Сирия – два столпа Оси сопротивления"
время публикации: 30 мая 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 18:54
В четверг, 30 мая, в Тегеране состоялась встреча Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается в "личном" Х-блоге Хаменеи.
В Иран Башар Асад приехал в сопровождении делегации.
"Сопротивление, которое сформировалось во времена Хафеза Асада, является отличительной чертой Сирии, и служит национальному единству страны", – говорится в блоге Хаменеи.
Кроме того, аятолла Хаменеи отмечает, что Иран и Сирия являются "двумя столпами Оси сопротивления".
Официальные источники Сирии сообщают, что Башар Асад приехал в Иран, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели президента Эбрагима Раиси, а также заверить в том, что Дамаск остается политическим и военным союзником Тегерана.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 мая 2024