Хаменеи принял в Тегеране Асада: "Иран и Сирия – два столпа Оси сопротивления"

В четверг, 30 мая, в Тегеране состоялась встреча Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается в "личном" Х-блоге Хаменеи.

В Иран Башар Асад приехал в сопровождении делегации.

"Сопротивление, которое сформировалось во времена Хафеза Асада, является отличительной чертой Сирии, и служит национальному единству страны", – говорится в блоге Хаменеи.

Кроме того, аятолла Хаменеи отмечает, что Иран и Сирия являются "двумя столпами Оси сопротивления".

Официальные источники Сирии сообщают, что Башар Асад приехал в Иран, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели президента Эбрагима Раиси, а также заверить в том, что Дамаск остается политическим и военным союзником Тегерана.