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Ближний Восток

Хаменеи принял в Тегеране Асада: "Иран и Сирия – два столпа Оси сопротивления"

время публикации: 30 мая 2024 г., 18:54 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 18:54
Хаменеи принял в Тегеране Асада: "Иран и Сирия – два столпа Оси сопротивления"
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

В четверг, 30 мая, в Тегеране состоялась встреча Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщается в "личном" Х-блоге Хаменеи.

В Иран Башар Асад приехал в сопровождении делегации.

"Сопротивление, которое сформировалось во времена Хафеза Асада, является отличительной чертой Сирии, и служит национальному единству страны", – говорится в блоге Хаменеи.

Кроме того, аятолла Хаменеи отмечает, что Иран и Сирия являются "двумя столпами Оси сопротивления".

Официальные источники Сирии сообщают, что Башар Асад приехал в Иран, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели президента Эбрагима Раиси, а также заверить в том, что Дамаск остается политическим и военным союзником Тегерана.

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