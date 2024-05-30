"Мосад": курдские преступные группировки завербованы Ираном для нападений на израильтян в Европе

В четверг, 30 мая, многие СМИ сообщили о том, что за серией терактов и подготовкой новых нападений в Европе стоит Рава Маджид – лидер преступной организации Foxtrot, иранский курд, известный под кличкой "Курдский лис". Он проживал в Швеции, и был завербован спецслужбами Ирана для организации терактов в Европе, в том числе во время Олимпиады в Париже.

Об этом пишут агентство France-Presse, а также израильские сайты Ynet и Times of Israel.

По данным Интерпола, "Курдскому лису" 37 лет. Он разыскивается за преступления, связанные с подготовкой убийств и торговлей наркотиками.

Израильская разведка "Мосад" полагает, что организация Foxtrot стоит за нападением на посольство Израиля в Стокгольме в январе 2024 года, когда в сторону здания дипмиссии была брошена (но не разорвалась) ручная граната.

По сведениям "Мосада", Рава Маджид был арестован вскоре после того, как в сентябре 2023 года перебрался из Турции в Иран, и несколько месяцев назад его завербовали иранские спецслужбы. Судя по имеющейся информации, ему было поручено организовать атаки на еврейские и израильские объекты в Европе. Его местонахождение неизвестно. Недавно отец Равы заявил шведскому изданию Aftonbladet, что сын покинул Иран и может находиться "где-то в районе Афганистана".

Сообщается также, что для выполнения подобных задач Иран завербовал Исмаила Абдо – руководителя еще одной шведской курдской преступной группировки Rumba, конкурента Маджида. 14-летним боевиком этой группировки 17 мая было обстреляно посольство Израиля в Стокгольме.

В "Мосаде" заявляют, что Foxtrot и Rumba финансируются Ираном.

В израильской разведке полагают, что и демонстрационное нападение на посольство Израиля в Брюсселе с применением страйкбольных гранат на прошлой неделе было осуществлено по заданию иранских спецслужб.