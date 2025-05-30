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Ближний Восток

В Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 30 мая 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 23:12
В Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет
AP Photo/Ariel Schalit

В районе Латакия в Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет, представляющих угрозу международному и израильскому морскому судоходству.

Кроме того, были атакованы склады компонентов ракет "земля-воздух".

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам.

Ближний Восток
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