В Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет
время публикации: 30 мая 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 23:12
В районе Латакия в Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет, представляющих угрозу международному и израильскому морскому судоходству.
Кроме того, были атакованы склады компонентов ракет "земля-воздух".
ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам.