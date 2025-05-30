В районе Латакия в Сирии ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия, в том числе – противокорабельных ракет, представляющих угрозу международному и израильскому морскому судоходству.

Кроме того, были атакованы склады компонентов ракет "земля-воздух".

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы государству Израиль и его гражданам.