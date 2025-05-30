Reuters: саудовский принц предупредил лидеров Ирана об опасности несерьезного отношения к Трампу

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в апреле передал иранским лидерам сообщение, в котором призвал их "серьезно отнестись" к предложению президента США Дональда Трампа о ядерной сделке, заявив, что это поможет предотвратить военный конфликт с Израилем и усиление нестабильности в регионе, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Персидском заливе.

Причем это предупреждение было передано устно во время визита Халида бин Салмана в Тегеран, в том числе во время встречи с верховным лидером Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи. Бин Салман заверил иранское руководство, что Эр-Рияд не позволит израильским ВВС использовать свое воздушное пространство для атак на Иран, если Тегеран воздержится от действий, которые могут спровоцировать Вашингтон на поддержку силового решения.

Встреча 37-летнего Халида бин Салмана с 86-летним Али Хаменеи проходила 17 апреля в президентском комплексе. На ней присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан, начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и министр иностранных дел Аббас Аракчи, говорится в публикации Reuters.