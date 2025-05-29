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Ближний Восток

Хуситы заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", ракета была перехвачена

Йемен
Хуситы
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:29 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 23:29
Хуситы заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", ракета была перехвачена
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа о том, что 29 мая в направлении израильского аэропорта "Бен-Гурион" была запущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета.

Хуситы утверждают, что "цель операции была достигнута".

В 21:21-21:23 29 мая тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, от Нетании – на севере, до поселка Цур Адаса – на юге. ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты. По информации 12-го телеканала, перехват был осуществлен противоракетным комплексом "Хец-3".

Ближний Восток
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