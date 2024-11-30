В Египте задержали певицу, подозреваемую в похищении собственного мужа

В Египте задержали певицу, чье имя не сообщается, подозреваемую в похищении человека.

Женщина подозревается в том, что она, с помощью сообщников, похитила, накачала наркотиками и поместила в наркологический диспансер к югу от Каира своего мужа, известного бизнесмена. Сообщниками женщины стали директор наркологической клиники и трое сотрудников того же диспансера, пишет "Аль-Арабия".

В ходе расследования было установлено, что бизнесмен женился на певице пять лет назад, пара поселилась на принадлежащей мужу вилле в районе Шейх Зайд, у супругов родились двое детей.

Несколько месяцев назад между бизнесменом и его женой начались разногласия, в результате которых женщина была вынуждена покинуть виллу, оставив двоих детей под присмотром няни. На прошлой неделе певица вернулась домой в сопровождении троих мужчин, один из которых насильно сделал хозяину дома три инъекции, после чего тот потерял сознание.

Бизнесмен рассказал, что очнулся в наркологическом диспансере и обратился за помощью к присутствующим, чтобы понять, что с ним произошло. После этого в клинику приехали его родственники, которые сообщили, что узнали о его местонахождении от няни.