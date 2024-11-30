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Ближний Восток

По данным SOHR, число погибших в ходе боев в Сирии превысило 300

Сирия
время публикации: 30 ноября 2024 г., 09:15 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 09:15
По данным SOHR, число погибших в ходе боев в Сирии превысило 300
AP Photo/Omar Albam

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), число погибших в ходе боев, которые ведут отряды вооруженных группировок, действующих против режима Башара Асада, с подразделениями регулярной армии Сирии в районе Нового Алеппо, превысило 300.

Также сообщается, что вооруженные группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" контролируют не менее 50% районов города Алеппо.

Ближний Восток
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