По данным SOHR, число погибших в ходе боев в Сирии превысило 300

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), число погибших в ходе боев, которые ведут отряды вооруженных группировок, действующих против режима Башара Асада, с подразделениями регулярной армии Сирии в районе Нового Алеппо, превысило 300.

Также сообщается, что вооруженные группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" контролируют не менее 50% районов города Алеппо.