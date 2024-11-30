В Тунисе учитель совершил самосожжение в знак протеста против издевательств над ним учеников

В Тунисе учитель совершил самосожжение в знак протеста против оскорбительной кампании, развязанной против него учениками старших классов, сообщает "Аль-Арабия".

От полученных ожогов мужчина скончался. Конфликт между учителем и учениками начался в середине ноября со стычки с одним из старшеклассников, затем травля педагога велась посредством социальных сетей.

Прокуратура начала расследование для выяснения обстоятельств гибели мужчины. Закон Тунича возлагает ответственность на лиц старше 13 лет за акты издевательств или оскорблений в интернете, наказание за это может достигать двух лет тюремного заключения.