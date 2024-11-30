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Ближний Восток

"Аль-Маядин": противники режима Асада контролируют более 40% западных районов Алеппо

Сирия
время публикации: 30 ноября 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 06:38
"Аль-Маядин": противники режима Асада контролируют более 40% западных районов Алеппо
AP Photo/Ghaith Alsayed

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный "Хизбаллой", передает, что, по состоянию на утро 30 ноября, вооруженные группировки во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" контролируют более 40% западных районов города Алеппо на севере Сирии.

Судя по имеющимся данным, противники режима Башара Асада успешно развивают наступление на Алеппо.

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), за несколько суток боев в районе Нового Алеппо, погибли до 300 человек. Большинство из них – повстанцы и солдаты сирийской армии, однако, по данным ООН, жертвами вооруженных столкновений стали не менее 27 мирных жителей, в том числе восемь детей. SOHR сообщал, что вооруженные группировки взяли под контроль пять кварталов в самом Алеппо, а также город Саракиб в провинции Идлиб.

Ближний Восток
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