Emirates сообщает о возобновлении полетов в Тегеран
время публикации: 30 октября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 09:49
Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, компания Emirates, сообщила, что с 31 октября возобновит воздушное сообщение с Ираном, которое было прекращено 1 октября, после иранского удара по израильской территории.
В то же время сообщается, что рейсы в Багдад останутся приостановленными до 14 ноября включительно. На этом маршруте работает бюджетная авиакомпания flydubai, аффилированная с Emirates.