Emirates сообщает о возобновлении полетов в Тегеран

Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, компания Emirates, сообщила, что с 31 октября возобновит воздушное сообщение с Ираном, которое было прекращено 1 октября, после иранского удара по израильской территории.

В то же время сообщается, что рейсы в Багдад останутся приостановленными до 14 ноября включительно. На этом маршруте работает бюджетная авиакомпания flydubai, аффилированная с Emirates.