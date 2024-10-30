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Ближний Восток

Emirates сообщает о возобновлении полетов в Тегеран

время публикации: 30 октября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 09:49

Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, компания Emirates, сообщила, что с 31 октября возобновит воздушное сообщение с Ираном, которое было прекращено 1 октября, после иранского удара по израильской территории.

В то же время сообщается, что рейсы в Багдад останутся приостановленными до 14 ноября включительно. На этом маршруте работает бюджетная авиакомпания flydubai, аффилированная с Emirates.

Ближний Восток
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