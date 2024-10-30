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Ближний Восток

Поддержав UNRWA, Саудовская Аравия обвинила Израиль в этнической чистке

время публикации: 30 октября 2024 г., 09:18 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 09:24
Поддержав UNRWA, Саудовская Аравия обвинила Израиль в этнической чистке
AP Photo/Bilal Hussein

Саудовская Аравия подвергла критике принятый Кнессетом закон о запрете деятельности в Израиле Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Соответствующий законопроект был поддержан 92 израильскими парламентариями.

"Речь идет о вопиющем нарушении международного права, игнорирующем беспрецедентную гуманитарную катастрофу, о подрыве международной легитимности", – говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства, также обвиняющем Израиль в этнической чистке.

"Саудовская Аравия категорически отвергает продолжающуюся систематическую деятельность израильских властей (как политическую, так и военную) по торпедированию деятельности ООН и агентств этой организации", – добавляет МИД королевства.

Ближний Восток
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