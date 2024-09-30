SOHR: ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб 4-й дивизии армии Сирии, которой командует родной брат Башара Асада

ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб 4-й танковой дивизии армии Сирии, которой командует генерал Махер Асад – родной брат президента Сирии Башара Асада, сообщают сирийские оппозиционные СМИ.

Израиль эти сведения не комментирует. Власти Сирии также не дают никаких комментариев.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что удар с применением фугасных ракет был нанесен по штабу 4-й дивизии, располагавшемуся в Яфуре, недалеко от Дамаска. Сведений об убитых и раненых не поступало.

Источники SOHR сообщают, что виллу, в которой располагался штаб 4-й дивизии армии Сирии, часто посещали лидеры ливанской "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей исламской революции".

SOHR также сообщает со ссылкой на собственные источники, что Махер Асад получил предупреждения о том, что, если оружие из запасов 4-й дивизии будет переброшено в Ливан, он сам окажется в банке целей ЦАХАЛа.

Однако те же источники опровергли сообщения о том, что Махер Асад был ранен или убит в Яфуре. По их данным, его не было на вилле в момент нападения.

При этом сайт 14-го канала израильского ТВ со ссылкой на арабские СМИ пишет о том, что Махер Асад был в штабе во время удара ЦАХАЛа.

Напомним, что в сентября 2018 года израильские СМИ сообщали, что Махер Асад был ранен в результате одного из израильских ударов по целям в Сирии. Подтверждения тогда со стороны официального Дамаска не было.

Генерал-майор Махер Асад – младший из сыновей покойного президента Сирии Хафиза Асада. Он командует Республиканской гвардией и элитной 4-й бронетанковой дивизией. Считается одним из наиболее влиятельных людей в Сирии.