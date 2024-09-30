"Хизбалла" о назначении нового лидера: "Не верьте другим источникам, ждите нашего сообщения"

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" выпустила специальное заявление, в котором прокомментировала информацию о назначении нового генерального секретаря организации вместе ликвидированного Израилем Хасана Насраллы.

"В связи с публикациями в различных СМИ касательно организационных решений руководства "Хизбаллы" после смерти мученика Хасана Насраллы, мы подчеркиваем, что эти публикации не имеют никакого значения, и им нельзя доверять до тех пор, пока не будет выпущено официальное сообщение руководства "Хизбаллы", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, совет шуры "Хизбаллы" назначил новы генеральным секретарем террористической организации главу исполнительного комитета организации Хашем Сафи Ад-Дина.

Хашем Сафи Ад-Дин приходился двоюродным братом Хасану Насралле. Сын нового генсека в июне 2020 года женился на дочери ликвидированного американцами командующего подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Хашем Сафи ад-Дин отвечал за гражданские проекты "Хизбаллы": за строительство жилья, работу школ, учебных заведений, поликлиник.