Ливанские СМИ сообщают о взрыве в Бейруте

В ночь на 30 сентября в ливанских СМИ появились сообщения о взрыве в центре Бейрута. Согласно этим сообщениям, с израильского самолета или беспилотника была запущена ракета в сторону квартиры в здании "Шамс" возле моста Джиср-Кола в Бейруте.

Обозреватели отмечают, что впервые с начала войны цель израильских ВВС находилась в самом Бейруте, а не в его пригороде, квартале Дахия.

Принадлежащий "Хизбалле" телеканал "Аль-Манар" передал, что в результате удара погибли не менее трех человек.

В то время, когда ливанские СМИ были заняты освещением взрыва в столице, пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил Израиля наносят удары по целям в долине Бекаа.