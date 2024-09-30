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Ближний Восток

Ливанские СМИ сообщают о взрыве в Бейруте

время публикации: 30 сентября 2024 г., 01:31 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 01:40
Ливанские СМИ сообщают о взрыве в Бейруте
ливанские соцсети

В ночь на 30 сентября в ливанских СМИ появились сообщения о взрыве в центре Бейрута. Согласно этим сообщениям, с израильского самолета или беспилотника была запущена ракета в сторону квартиры в здании "Шамс" возле моста Джиср-Кола в Бейруте.

Обозреватели отмечают, что впервые с начала войны цель израильских ВВС находилась в самом Бейруте, а не в его пригороде, квартале Дахия.

Принадлежащий "Хизбалле" телеканал "Аль-Манар" передал, что в результате удара погибли не менее трех человек.

В то время, когда ливанские СМИ были заняты освещением взрыва в столице, пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что самолеты военно-воздушных сил Израиля наносят удары по целям в долине Бекаа.

Ближний Восток
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