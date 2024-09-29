x
29 сентября 2024
|
последняя новость: 23:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2024
|
29 сентября 2024
|
последняя новость: 23:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Новым генсеком "Хизбаллы" стал двоюродный брат Хасана Насраллы

время публикации: 29 сентября 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 22:49
Новым генсеком "Хизбаллы" стал двоюродный брат Хасана Насраллы
wikipedia.org/Khamenei.ir

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что совет шуры "Хизбаллы" избрал нового генерального секретаря террористической организации. Им стал глава исполнительного комитета организации Хашим Сафи Ад-Дин.

Хашим Сафи Ад-Дин приходился двоюродным братом Хасану Насралле. Сын нового генсека в июне 2020 года женился на дочери ликвидированного американцами командующего подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Хашим Сафи ад-Дин отвечал за гражданские проекты "Хизбаллы": за строительство жилья, работу школ, учебных заведений, поликлиник

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

359-й день войны в Израиле: после ликвидации Насраллы. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2024

"Хизбалла": после траурной церемонии в Бейруте Хасан Насралла будет похоронен в Ираке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2024

Президент Ирана: "Нельзя, чтобы сионисты атаковали страны оси сопротивления одну за другой"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 сентября 2024

Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута