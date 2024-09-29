Новым генсеком "Хизбаллы" стал двоюродный брат Хасана Насраллы

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" сообщило, что совет шуры "Хизбаллы" избрал нового генерального секретаря террористической организации. Им стал глава исполнительного комитета организации Хашим Сафи Ад-Дин.

Хашим Сафи Ад-Дин приходился двоюродным братом Хасану Насралле. Сын нового генсека в июне 2020 года женился на дочери ликвидированного американцами командующего подразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Хашим Сафи ад-Дин отвечал за гражданские проекты "Хизбаллы": за строительство жилья, работу школ, учебных заведений, поликлиник