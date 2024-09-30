Наим Касем: "Насралла остается в наших рядах"

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем выступил с речью, посвященной памяти главаря этой террористической группировки Хасана Насраллы. "Знайте, что его преосвященство остается в наших рядах!" – заявил Касем.

По его словам, освобождение Иерусалима и мечети аль-Акса было целью жизни Насраллы. Он обвинил Израиль в совершении военных преступлений на всей территории Ливана. "Если враг считает, что, получив карт-бланш от международного сообщества, он достигнет своих целей, то враг ошибается", – сказал заместитель ликвидированного генсека.

"Джихад будет продолжен. Несмотря на потерю нескольких лидеров мы продолжим борьбу с врагом за освобождение Палестины, будем защищать Ливан и ливанцев. Наши жертвы велики, но Израиль не добьется поставленных передним целей", – предрек он, заявив, что боевики готовы и к наземному вторжению.

Касем сообщил, что новый руководитель "Хизбаллы" будет избран, как только это станет возможным. Он поблагодарил за поддержку правительство Ливана, партии и муниципалитеты, отметив, что все находятся в одной лодке. "Нас всех, как и в 2006 году, ждет победа", – заявил он.