Сирийские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Дамаска

Незадолго до полудня 30 сентября сирийские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Дамаска.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что израильский беспилотник нанес удар по цели в районе между деревнями Ад-Димас и Аль-Асад, к северо-западу от Дамаска, на дороге Дамаск-Бейрут.

Были зафиксированы попытки сирийских ПВО противостоять этой атаке.