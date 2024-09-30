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Ближний Восток

Сирийские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Дамаска

время публикации: 30 сентября 2024 г., 12:18 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 12:35
Сирийские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Дамаске
AP Photo/Hassan Ammar

Незадолго до полудня 30 сентября сирийские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около Дамаска.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что израильский беспилотник нанес удар по цели в районе между деревнями Ад-Димас и Аль-Асад, к северо-западу от Дамаска, на дороге Дамаск-Бейрут.

Были зафиксированы попытки сирийских ПВО противостоять этой атаке.

Ближний Восток
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