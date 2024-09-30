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Ближний Восток

Марокканцы просят короля о помощи: "Улетать из Бейрута стало слишком дорого"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 11:29
Марокканцы просят короля о помощи: "Улетать из Бейрута стало слишком дорого"
AP Photo/Hussein Malla

От отмены полетов и высоких цен на авиабилеты страдают не только в Израиле, но и в Ливане, причем в существенно большей степени. Перехват Израилем инициативы в войне с "Хизбаллой" привел к тому, что билеты на рейсы, вылетающие из Бейрута, выросли до астрономических значений.

Ливанские СМИ сообщают, что в последние дни аэропорт обслуживает около 70 рейсов в сутки (в общей сложности на влет и на вылет), причем прилетающие рейсы заполнены на 25%, тогда как вылетающие – под завязку.

Подавляющее большинство рейсов выполняется авиакомпанией Middle East Airlines. Цены на билеты продаются на черном рынке и стоят тысячи долларов.

Объединение граждан Марокко в Ливане обратилось к королю Мухаммаду VI с просьбой о помощи в эвакуации из Ливана, "поскольку никто не может покупать билеты по 4000 долларов за человека", и пожаловалось на бездействие марокканского посольства в Бейруте.

Ближний Восток
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