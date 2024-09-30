Марокканцы просят короля о помощи: "Улетать из Бейрута стало слишком дорого"

От отмены полетов и высоких цен на авиабилеты страдают не только в Израиле, но и в Ливане, причем в существенно большей степени. Перехват Израилем инициативы в войне с "Хизбаллой" привел к тому, что билеты на рейсы, вылетающие из Бейрута, выросли до астрономических значений.

Ливанские СМИ сообщают, что в последние дни аэропорт обслуживает около 70 рейсов в сутки (в общей сложности на влет и на вылет), причем прилетающие рейсы заполнены на 25%, тогда как вылетающие – под завязку.

Подавляющее большинство рейсов выполняется авиакомпанией Middle East Airlines. Цены на билеты продаются на черном рынке и стоят тысячи долларов.

Объединение граждан Марокко в Ливане обратилось к королю Мухаммаду VI с просьбой о помощи в эвакуации из Ливана, "поскольку никто не может покупать билеты по 4000 долларов за человека", и пожаловалось на бездействие марокканского посольства в Бейруте.