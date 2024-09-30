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Ближний Восток

Отчет ООН: две трети зданий в секторе Газы разрушены или повреждены

время публикации: 30 сентября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 18:01
Отчет ООН: две трети зданий в секторе Газы разрушены или повреждены
AP Photo/Jehad Alshrafi

Спутниковый центр ООН (UNOSAT) опубликовал новый отчет о разрушениях в секторе Газы с начала войны "Железные мечи".

Согласно этому отчету (9-му с начала войны), в секторе Газы разрушены или повреждены 163778 зданий – около 66% от общего количества. При этом полностью разрушены 52564 зданий, 18913 серьезно повреждены, 35591 вероятно повреждены и 56710 немного повреждены.

Данные для отчета были собраны 3 и 6 сентября 2024 года.

Ближний Восток
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