Лазарини: "Нам не было известно, что командир ХАМАСа в Ливане – сотрудник UNRWA"

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лазарини заявил: он не знал, что сотрудник UNRWA Фатх Шариф Абу аль-Амин стоял во главе ливанского отделения ХАМАСа. Он также призвал международное сообщество защитить агентство от нападок со стороны Израиля.

Шариф отвечал за координацию деятельности ХАМАСа из Ливана с "Хизбаллой" и за усиление организации в Ливане путем вербовки боевиков и закупки оружия. Его ликвидировали рано утром 30 сентября в Аль-Бусе, на восточной окраине Тира. Удар был нанесен по дому лидера террористов. Вместе с ним погибли его жена, сын и дочь.

"В свое время утверждалось, что он входит в местное руководство, но я не разу не слышал слова "командующий". То, что известно сегодня, не было известно вчера", – сказал международный чиновник, добавив: в марте 2024 года, как только стало известно о подозрениях в адрес Шарифа, агентство начало расследование, отстранив его от должности.

Террорист занимал должность занимал председателя рабочего комитета учителей организации. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Шариф был отстранен, как только Израиль передал ООН информацию о его связях с ХАМАСом. "Для нас неприемлемо, когда сотрудник Организации замешан в террористической деятельности", – сказал он.