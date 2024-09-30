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Ближний Восток

Лазарини: "Нам не было известно, что командир ХАМАСа в Ливане – сотрудник UNRWA"

время публикации: 30 сентября 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 22:13
Лазарини: "Нам не было известно, что командир ХАМАСа в Ливане – сотрудник UNRWA"
AP Photo/Bilal Hussein, File

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лазарини заявил: он не знал, что сотрудник UNRWA Фатх Шариф Абу аль-Амин стоял во главе ливанского отделения ХАМАСа. Он также призвал международное сообщество защитить агентство от нападок со стороны Израиля.

Шариф отвечал за координацию деятельности ХАМАСа из Ливана с "Хизбаллой" и за усиление организации в Ливане путем вербовки боевиков и закупки оружия. Его ликвидировали рано утром 30 сентября в Аль-Бусе, на восточной окраине Тира. Удар был нанесен по дому лидера террористов. Вместе с ним погибли его жена, сын и дочь.

"В свое время утверждалось, что он входит в местное руководство, но я не разу не слышал слова "командующий". То, что известно сегодня, не было известно вчера", – сказал международный чиновник, добавив: в марте 2024 года, как только стало известно о подозрениях в адрес Шарифа, агентство начало расследование, отстранив его от должности.

Террорист занимал должность занимал председателя рабочего комитета учителей организации. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Шариф был отстранен, как только Израиль передал ООН информацию о его связях с ХАМАСом. "Для нас неприемлемо, когда сотрудник Организации замешан в террористической деятельности", – сказал он.

Ближний Восток
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