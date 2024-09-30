Reuters: ливанская армия отходит от границы

Как передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей и источники в сфере безопасности, подразделения ливанской армии начали покидать позиции, расположенные на границе Израиля. Пресс-служба ливанской армии не подтверждает, но и не опровергает это сообщение.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге для журналистов сказал, что, по данным, полученным от Израиля, в настоящий момент проводится ограниченная операция вдоль границы с Ливаном.

Представитель госдепартамента рассказал, что Энтони Блинкен проводит серию переговоров, посвященных эскалации напряженности между Израилем и Ливаном. В том числе он обсуждает ситуацию с министрами иностранных дел Франции и Великобритании.

Министр обороны Йоав Галант посетил северную границу и пообщался с военнослужащими 188-й бронетанковой бригады "Барак" и с бойцами бригады "Голани".

Он получил отчеты от бригадного генерала Яакова (Коби) Хелера, командира учебного центра пехотных войск, и от полковника Ора Вальжински, командира 188 бригады. Они рассказали о готовности своих подразделений к расширению военных действий в районе израильско-ливанской границы.

Галант также пообщался с командирами и военнослужащими 188-й бригады, которые рассказали ему о своей службе в секторе Газы и о переброске их к границе с Ливаном. "Ликвидация Насраллы – очень важный шаг, но это еще не все. Для того, чтобы безопасно вернуть жителей севера в их дома, мы будем использовать все имеющиеся у нас возможности, в том числе и вас. Мы рассчитываем на вас и на ваши способности. Такова задача ЦАХАЛа, и мы используем все необходимое – ваши подразделения, другие силы, с воздуха, с моря и с суши", - сказал он.