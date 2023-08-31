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    Ближний Восток

    Власти Ирана объявили о предотвращении израильской диверсии против ракетной промышленности Исламской республики

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    Власти Ирана объявили о предотвращении израильской диверсии против ракетной промышленности Исламской республики
    AP Photo/Vahid Salemi

    В четверг, 31 августа, министерство обороны Ирана объявило, что "благодаря сложной разведывательной операции" была сорвана израильская диверсия, направленная против ракетной промышленности Исламской республики, передает агентство Tasnim.

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    В сообщении утверждается, что "ликвидированы несколько террористических и диверсионных ячеек, связанных с израильским режимом". Эти ячейки, по версии минобороны Ирана, были частью обширной "сионистско-террористической" сети, которая провела несколько операций в иранских провинциях Хузестан, Мазандаран, Керманшах, Систан и Белуджистан.

    В заявлении сообщается о выявлении и аресте 14 "террористов", а также о конфискации 43 мощных бомб, готовых к применению.

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    Согласно заявлению министерства обороны Ирана, в начале августа в провинции Хузестан были арестованы два "полностью вооруженных и хорошо оснащенных" террориста, у которых было найдено 382 самодельные бомбы, инструменты для изготовления бомб и химических материалов, а также 65 зажигательных бомб.

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    В провинции Керманшах, заявляет минобороны Ирана, были арестованы двое других террористов, которые успели провести различные операции "под ложным флагом" и отправили видео лидерам террористических ячеек, базирующихся в Дании и Нидерландах.

    Утверждается, что террористы, арестованные министерством разведки Ирана, пытались организовать теракты с участием полиции и правоохранительных органов страны.

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    В заявлении подчеркивается, что террористы использовали Telegram, Instagram, WhatsApp и Twitter в качестве основных социальных сетей, а также пользовались связями в средствах массовой информации с такими телеканалами, как "Iran International" и "BBC Persian".

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    В министерстве заявили, что базы террористических группировок расположены в различных странах, таких как Германия, Нидерланды и Дания.

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