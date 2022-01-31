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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 января 2022 г., 00:14

Хуситы обстреляли Абу-Даби во время визита в Арабские Эмираты президента Израиля

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Хуситы обстреляли столицу Абу-Даби во время визита в Арабские Эмираты президента Израиля

Вечером 30 января столица Объединенных Арабских Эмиратов подверглась ракетному обстрелу. Как минимум одна ракета была перехвачена силами ПВО.

Местные СМИ сообщают об осколках ракеты, которые упали на землю, но данных о пострадавших нет.

Панарабский телеканал "Аль-Маядин", вещающий из Ливана, передал, что работа международного аэропорта в Абу-Даби приостановлена.

Представитель хуситского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа пообещал, что в ближайшее время его организация обнародует подробности проведенной операции.


Очередной ракетный обстрел с Йеменской территории был осуществлен в то время, когда в Абу Даби находится с первым официальным визитом президент Израиля. Ицхак Герцог вместе с супругой приземлились в Абу-Даби утром 30 января.

Из канцелярии президента Израиля сообщили, что он проинформирован о случившемся. "Ситуация не представляет угрозы ни для президента, ни для сопровождающих его лиц. Визит продолжится по плану", - говорится в заявлении.

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